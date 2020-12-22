СМИ пишут, что грабители избили мэра, однако в полиции информацию не подтвердили.

Сегодня ночью ограбили дом мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По ее словам, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения.

Ранее Обозреватель со ссылкой на информированного собеседника писал, что в результате нападения пострадал сам городской голова. А злоумышленники якобы угрожали оружием жене и его ребенку. Грохольская же отметила, что к врачам жильцы дома не обращались.

В настоящее время идет поиск злоумышленников.

Спецоперацию по их розыску и задержанию не объявляли.

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Автор: Дмитрий Хилюк