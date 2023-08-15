Его родные до сих пор не знают, что именно случилось.

Семья погибшего защитника Украины Александра Коблюка заявила, что уже четыре месяца не может узнать причину его смерти.

В начале апреля тело 22-летнего мужчины нашли на железнодорожных путях возле пгт Пантаевка Кировоградской области. Его мать рассказала изданию "Ривне Медиа", что он только что получил отпуск и направлялся домой - в Ровненскую область.

"Мой сын был военнослужащим-контрактником от Ровненской части А4240. Как началась война, он с первых дней отправился на защиту родной земли и воевал на разных направлениях. В последнее время он был под Запорожьем", - рассказала женщина.

Видео дня

12 апреля в 18:00 Александр сел на поезд, а уже в 01:00 его нашли мертвым. Мать говорит, что в экспертном заключении указано, что это "неуточненный несчастный случай". "Учитывая характер повреждений и их локализацию можно говорить о том, что они в комплексе не присущи для образования при падении на плоскости положения стоя", - отметили эксперты.

Любовь рассказала, что рядом с телом нашли женский кроссовок. По ее словам, следователи занимаются делом, однако она так и не знает, что именно произошло с ее сыном. "Мы его хоронили открытым, хотя нам говорили не открывать тело. Оно было очень избито. Душили ли его, что ли - нам не сказали. Не было информации, что это именно побои. Они указали, что он так мог удариться, потому что выпал из поезда", - добавила она.

Что известно об Александре Коблюке

В Дубенском районном совете сообщали, что мужчина был стрелком-помощником гранатометчика отделения охраны взвода охраны роты охраны воинской части А4240. Он служил в рядах ВСУ с 2021 года.

Защитник Украины учился в Кременецкой областной Гуманитарно-педагогической академии им. Тараса Шевченко. 1 апреля ему исполнилось 22 года.

Вас также могут заинтересовать новости: