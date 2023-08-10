Его жизнь оборвалась на Запорожье в результате российского артиллерийского обстрела кассетными боеприпасами.

На фронте погиб общественный деятель, основатель "Мегамарша в вышиванках" Андрей Бабинский.

Об этом речь идет в сообщении на странице "Мегамарша в вышиванках" в Facebook. "В бою с российскими оккупантами погиб Андрей Бабинский – создатель, вдохновитель и бессменный директор "Мегамарша в вышиванках", общественный деятель, биохимик по специальности, старший солдат и боевой медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сообщили в организации.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения Бабинский защищал Украину в составе 97 батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил специальность боевого медика.

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Он воевал в Харьковской области и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении и мечтал освободить Крым.

"8 августа 2023 года в бою за Украину, защищая ее свободу и независимость ценой собственной жизни, старший солдат Андрей Бабинский героически погиб вблизи населенного пункта Красная Криница, Ореховского района, Запорожской области от российского артиллерийского обстрела кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что Бабинский был незаурядной талантливой личностью. "С шествия на несколько человек в 2008 году Мегамарш в вышиванках вырос до многотысячного и знакового международного события", - отмечается в сообщении.

Гибель защитников Украины

На днях в боях против российских оккупантов на Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко. Бывший нардеп (2002-2006 годов) был председателем подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы.

С 2006 по 2009 работал заместителем председателя аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год - был депутатом Волынского областного совета, член Постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

Его дома ждала жена с сыном и дочерью.

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