Речь идет о договоре на закупку нового трансформатора для нужд Черниговской ТЭЦ. Его стоимость искусственно завысили.

В Черниговской области объявили подозрение заместителю городского главы из-за неправомерно завышенной цены договора на закупку нового трансформатора для нужд местной ТЭЦ.

Речь идет об убытках на уровне 30 млн гривен, сообщает Офис Генпрокурора Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Отмечается, что "миллионный" договоров подозреваемый подписал вместе с должностными лицами коммерческих структур в июле 2022 года. 30 млн гривен решили потратить на закупку нового трансформатора для нужд Черниговской ТЭЦ. Старое оборудование было повреждено из-за агрессии РФ.

"Согласно выводам экспертиз, указанная в договоре цена была выше рыночной более чем на 30 млн грн. Это принесло Черниговской общине убытков на указанную сумму. В то же время коммерческая структура получила сверхприбыли", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование, подозреваемому объявили арест с возможностью внесения залога размером в 32 млн грн.

В Тернопольской области украли электричества на 1,5 млн гривен

Напомним, что ранее Офис Генпрокурора уличил в незаконном отборе электроэнергии служащих лесохозяйственного предприятия в Тернопольской области.

Они в течение года "набивали" себе кошельки благодаря накоплению криптовалюты, которую брали в качестве вознаграждения за продажу электроэнергии. Между тем незаконно украденный ресурс злоумышленники оплачивали средствами госпредприятия. Таким образом они "намайнили" криптовалюты в объеме 1,5 млн гривен.

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