Оплату за использованные объемы электроэнергии осуществляли за счет денег госпредприятия местного "Лесничества".

Работников лесохозяйственного предприятия в Тернопольской области разоблачили на незаконном отборе электроэнергии.

Как сообщает Офис генерального прокурора в Telegram, лесники "намайнили" криптовалюты на 1,5 млн грн.

"При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры задокументировано совершение должностными лицами филиала Государственного специализированного предприятия "Леса Украины" растраты, путем незаконного отбора электрической энергии", - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица одного из филиалов государственного предприятия установили в помещениях лесничеств и хозяйственных зданиях технологическое оборудование, обеспечивавшее деятельность нелегальных центров по майнингу криптовалют.

По данным пресс-службы, служащие более года незаконно обогащались благодаря накоплению на созданных ими электронных кошельках криптовалюты, а оплату за потребленную электроэнергию осуществляли средствами госпредприятия.

При этом, из-за использования значительных объемов энергетических мощностей на лесном предприятии, происходила неоднократная перегрузка коммунальных сетей жилого фонда и критической инфраструктуры.

Во время обысков обнаружена и изъята документация и технологическое оборудование для майнинга криптовалют и компьютерная техника стоимостью более 3 млн грн.

Проверяется причастность к данному преступлению должностных лиц других лесохозяйственных предприятий.

В Украине ликвидировали подпольный майнинг-центр криптовалют

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины в Одессе ликвидировала подпольный майнинг-центр криптовалют.

Нелегальный центр похищал промышленные объемы электроэнергии с государственного объекта критической инфраструктуры.

По данным следствия, деятельность "бизнесменов" могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере. В частности, для железнодорожных перевозок.

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