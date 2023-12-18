Элементы оборудования для снятия информации обнаружили 18 декабря, отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Генштаб ВСУ официально подтвердили, что было найдено оборудование для прослушивания информации.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook. Отмечается, что вчера, 18 декабря, во время плановой проверки помещений, в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации.

"Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженными силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что информация передана Службе безопасности для установления обстоятельств этого инцидента, его последствий и лиц, которые к нему причастны.

"Прослушка" Залужного - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Производство открыто по статье 359 ч. 2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ подчеркивали, что технику обнаружено не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу.

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