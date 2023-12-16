Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину.

Российские оккупанты прошлые сутки снова нещадно били по позициям украинских военных. Разрушения и повреждения получили частные дома и другая гражданская инфраструктура.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, всего враг нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов.

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки, противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 16 декабря - главные новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить город, только за последние сутки украинские военные отбили 34 атаки.

При этом общие боевые потери Российской Федерации в Украине с начала полномасштабного вторжения уже составили 344 820 военных РФ.

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