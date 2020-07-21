Операция по освобождению людей продолжалась в течение всего дня.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке, которые с самого утра были в плену в рейсовом автобусе в центре города.

Об этом президент написал в своем Facebook.

Зеленский подчеркнул, что спецоперация силовиков по спасению людей прошла без жертв.

"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - говорится в сообщении главы государства.

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Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", который приказал водителю доставить на центральную площадь города.

На протяжении всего дня с ним продолжались переговоры по освобождению людей. Иногда злоумышленник стрелял в сторону правоохранителей и бросал боеприпасы. Известно, что мужчина высказывал возмущения "существующей системой в Украине".

Вечером Владимир Зеленский исполнил одно из его требований, записав короткое видео в Facebook. После освобождения людей запись была удалена.

Заложников, которых всего было 13, освободили около 22 часов. Злоумышленник задержан.

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