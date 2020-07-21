Зеленский удалил видео, записанное по требованию террориста в Луцке

Пост президента в Facebook уже недоступен.

После освобождения заложников и задержания террориста президент Украины Владимир Зеленский удалил видео, которое он записал по требованию Максима Кривоша (Плохого).

В видео президент говорил: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем!".

В комментариях к видео от имени Зеленского также появились скриншоты требований террориста, публикация которых также была его условием для освобождения людей.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ был введен план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 все заложники из автобуса, захваченного сегодня утром в центре Луцка, освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

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