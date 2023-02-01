Были проведены независимые экспертизы, которые показали, что бронежилеты не могут нормально защитить украинских военных.

Бывший чиновник Минобороны организовал закупку некачественных бронежилетов и обеспечивал ими подразделения Вооруженных сил Украины. Речь идет об экс-исполняющем обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, бывшему чиновнику Минобороны сообщено о подозрении по факту растраты средств и препятствованию законной деятельности ВСУ (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемый организовывал закупку некачественных бронежилетов и обеспечивал ими подразделения ВСУ. В результате таких действий государственному бюджету нанесено более 100 млн грн убытков", — говорится в сообщении.

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После проведения нескольких независимых экспертиз было установлено, что закупленная амуниция не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов, поэтому они не могут защитить военных. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Имя чиновника Минобороны, закупившего некачественные бронежилеты

1 февраля ранее стало известно, что Офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

Как сообщала "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами.

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