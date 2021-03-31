Сначала мужчина выбежал с гранатой на улицу, а когда приехала полиция, закрылся в квартире. Правоохранителям пришлось вырезать дверь.

В Николаеве спецназовцы штурмовали квартиру, где закрылся мужчина с боевой гранатой.

Читайте такжеРаспылил газ и избил: в Киеве патрульному грозит 8 лет тюрьмы за нападение на прохожегоКак рассказали в отделе коммуникации полиции области, 30 марта к правоохранителям обратилась его бывшая сожительница. Женщина рассказала, что во время ссоры мужчина угрожал ей предметом, похожим на гранату, а потом пошел с ним на улицу во двор многоэтажных домов на Центральном проспекте города.

Когда же на место приехала полиция, спецназ и взрывотехники, мужчина побежал в квартиру и заперся там. Полицейские оцепили район возможной опасности, и спецназовцам пришлось брать помещение штурмом.

"Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой", - сообщили в полиции.

Впоследствии выяснилось, что дома у 30-летнего гражданина кроме гранаты правоохранители также изъяли предмет, похожий на тротиловую шашку и детонаторы.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

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Автор: Катерина Комолова