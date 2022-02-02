В соцсетях женщина агитировала вакцинироваться, а в реальной жизни делала деньги на подделке COVID-сертификатов.

На Закарпатье разоблачили врача, которая ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривень на фейковых COVID-сертификатах.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Местный врач, которая в социальных сетях агитировала всех за вакцинацию, в реальной жизни "зарабатывала" на фальсификации COVID-сертификатов", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленница работала врачом-инфекционисткой Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. На партнерских условиях она привлекла к схеме знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов, не желавших прививаться.

"За 3,5 тыс. грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом злоумышленница подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов", - добавили в спецслужбе.

Читайте такжеЧто делать после положительного теста на COVID-19: в Минздраве напомнили алгоритмВ отделе коммуникации полиции Закарпатской области отметили, что для осуществления незаконной деятельности врач пользовалась служебным компьютером медучреждения, а на всех COVID-документах ставила собственные печати и личную подпись.

Сейчас обеим женщинам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в мобильном приложении "Дия" появились COVID-сертификаты о бустерной дозе вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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