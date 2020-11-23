Два месяца Кривош должен пробыть в психиатрической больнице Львова.

Луцкий горрайонный суд постановил поместить в психбольницу Максима Кривоша (Плохого), который в июле захватил автобус с заложниками на центральной площади города.

Об этом сообщает "РБК-Украина"со ссылкой на решение суда.

О проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы ходатайствовали СБУ и прокуратура. Экспертиза выявила, что Кривош имеет определенные психические расстройства, однако для их квалификации необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за Кривошем. Поэтому суд решил отправить подозреваемого во Львовскую областную психбольницу. Там он будет находиться в течение двух месяцев.

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Защита "террориста" подала на такое решение апелляцию, однако 16 ноября она была отклонена и решение начало действовать

Захват автобуса с заложниками в Луцке: что произошло

21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля суд избрал Кривошу меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

Во время пребывания под стражей Кривош даже успел объявить голодовку - ему не понравились условия в СИЗО.

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Автор: Юрий Годован