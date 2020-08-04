Прокуратура передала в суд ходатайство об избрании меры пресечения захватчику банка в Киеве

Как только произойдет автораспределение дел, станет известно, когда начнется судебное заседание.

Прокуратура Киева передала в Печерский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который накануне захватил отделение банка в центре столицы.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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По ее словам, подозрение Каримову по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса было вручено 3 августа, а сегодня утром ходатайство о мере пресечения для него в виде содержания под стражей прокуратура Киева направила в Печерский райсуд. Как только произойдет автораспределение дел, станет известно, когда начнется судебное заседание.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который проживает в Киеве.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.

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