Захват банка в центре Киева: в МВД хотят мирных переговоров, в случае эскалации - повторят "полтавский сценарий"

15 мин назад начались переговоры между полицейским и преступником.

В Министерстве внутренних дел заявили, что будут вести переговоры с мужчиной, который захватил банк в БЦ "Леонардо" в Киеве, чтобы сохранить жизнь всем. Однако если ситуация ухудшится, то будут делать так, как с преступником в Полтавской области.

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Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко. 15 минут назад начались переговоры между полицейским и преступником. "Мы надеемся, что переговоры дадут результат, и человек сдастся полиции. Мы не знаем, есть ли у него реальное оружие, или он только угрожает, но мы должны сделать это для безопасности наших граждан. Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы будем делать так, как в Полтавской области", - сказал Геращенко.

Сейчас на месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве полиция проводит спецоперацию в связи с возможным захватом заложников. Полиция ввела в действие операцию "Гром".

Как сообщал УНИАН, в 12:00 в полицию позвонила сотрудница "Универсал банк", который находится в БЦ "Леонардо", что напротив Оперного театра в Киеве и заявила, что в здании офиса банка зашел человек с рюкзаком, сообщил, что у него бомба и собирается ее взорвать. Однако этот человек отпустил сотрудников банка. Руководитель отделения останется в банке вместе с террористом.

Напомним, что "полтавского террориста", которого правоохранители разыскивали неделю, ликвидировали, после того, как он второй раз взял в заложники полицейского.

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