"Бьем по хвостам": военный эксперт объяснил, как можно было предотвратить захват банка в Киеве

Жданов указал на недоработку правоохранителей.

Сегодняшний захват банка с заложниками в Киеве можно было предотвратить.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, для этого необходима профилактическая работа силовиков.

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"Думаю, что это можно было предупредить. Это большая недоработка правоохранительной системы в целом. Должна работать агентурная сеть, у каждой правоохранительной организации есть список людей, склонных к таким действиям, есть профилактические меры. А мы в результате бьем по хвостам. Конечно, есть и одиночки, но социопаты рано или поздно попадают в такие списки. На 100%, конечно, никто гарантию не даст", - сказал он.

Эксперт рассказал, как обычно действуют правоохранители в подобных случаях.

"Есть специальные люди, которые обучены по внешнему виду составлять психологический портрет. Также нужно выяснить, каким образом он собирается привести взрывчатку в действие, где у него кнопка. Если есть такая возможность, обычно в зависимости от политики государства такие люди просто ликвидируются", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали. СБУ открыла уголовное производство по статье о теракте.

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