Мужчине стало плохо в церкви, его вывели на улицу и посадили на скамейку, где он и умер. Старику было 57 лет.

Сегодня во Львове возле церкви святого Йосафата, по улице Замарстыновской, умер 57-летний мужчина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

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«Предварительно известно, что 57-летний мужчина пришел утром в храм вместе со знакомым. Ему внезапно стало плохо, он сел на скамейку и умер до приезда «скорой». Правоохранители направили тело на экспертизу, которая установит причину его смерти», - рассказала она.

Также Добровольская опровергла информацию о том, что мужчина замерз, ожидая своей очереди на бесплатный обед.

В храме уточнили, что инцидент произошел около 10:00. Мужчине стало плохо в церкви, его вывели на улицу и посадили на скамейку, где он и умер.

Ранее в Сети появилась информация, что во Львове мужчина пенсионного возраста якобы умер на лавочке во время бесплатной раздачи еды. Пенсионер не дождался своей порции еды и замерз на смерть, говорится в Telegram-канале Крокодил.

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Автор: Мирослава Бзикадзе