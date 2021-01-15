Тело 52-летней украинки нашли на берегу канала.

В Италии в городе Лоди-Веккьо нашли мертвой 52-летнюю украинку Валентину Король. Она ушла из дома, а спустя двое суток ее тело обнаружили на берегу канала.

Подробности трагедии узнавал Obozrevatel.

Итальянская полиция сообщает, что украинка пропала вечером 9 января. Муж объявил ее розыск. И только в понедельник, 11 января, местные жители заметили на берегу канала тело женщины. По данным местного прокурора, следов насильственной смерти на теле украинки не обнаружено. На данный момент рассматривается две версии гибели: самоубийство и несчастный случай.

Валентина Король сама из Черновцов, но в Италии жила уже несколько лет. Она убирала дома и квартиры итальянцев и присматривала за пожилыми людьми. А пять лет назад познакомилась с уроженцем Турции, тогда еще 60-летним Мехметом Мермером. И вскоре вышла за него замуж.

Однако, по словам родственницы, Валя после отъезда перестала выходить на связь.

"Я уже через соцсети ее нашла и спросила, как дела. И тогда она мне сказала, что вышла замуж за турка", – говорит родственница.

Два года назад у ее мужа произошел паралич. Знакомые украинки говорят, что после этого жизнь Валентины сильно поменялась - она уже не могла работать, и ей большую часть времени приходилось ухаживать за своим больным партнером, в семье появились ссоры.

По словам сестры, 11 января Валентина Король должна была получить "промесо" – гражданство в Италии. А также в ближайшее время ей могли перечислить деньги, которые полагались по уходу за мужем. Получила ли она их или нет – неизвестно.

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«Писали, что сначала соседи нашли ее сумочку на скамейке в парке и принесли ее. А потом уже нашли ее тело в этой канаве. Куда она ушла? Она свою собаку оставила дома, но без нее она никуда не ходила. И мужа она не оставляла. Это очень странно. И никакой депрессии у нее никогда не было. Она была женщина-праздник, никогда ни на что не жаловалась, всегда улыбалась", – теряется в догадках ее родственница.

Похоронят Валентину в Италии. А сейчас продолжается расследование, и тело женщины мужу пока не отдают.

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Автор: Денис Прядко