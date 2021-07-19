В Мадриде мужчина выбил глаз медику, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски.
Инцидент произошел в метро, пишет El Confidencial.
Медбрат получил сильный удар по лицу от мужчины после того, как попросил его надеть маску. Это является обязательным требованием в общественном транспорте в Испании.
По словам очевидцев, после нападения мужчина пожелал медбрату смерти.
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В итоге медицинский работник потерял глаз.
Полицейские пытаются установить местонахождение нападавшего, который, по всей видимости, использовал острый предмет.
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