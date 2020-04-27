В Днепре задержали прокурора, который получил взятку за закрытие дела по хранению наркотиков (фото)

Прокурор требовал и получил деньги от жительницы областного центра, в отношении которой было начато уголовное производство по факту незаконного хранения наркотиков.

Правоохранители задержали прокурора одного из местных прокуратур Днепра, который подозревается в получении 7 тыс. долл. взятки за закрытие дела по хранению наркотиков.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По версии предварительного расследования, чиновник требовал деньги от жительницы областного центра, в отношении которой следователями полиции было начато уголовное производство по факту незаконного хранения наркотиков.

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«За 7 тысяч американских долларов прокурор обещал фигурантке содействие в «решении вопроса» о непривлечении её к ответственности», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на одной из улиц города при получении всей суммы взятки.

Во время обысков по месту работы и в помещении прокурора сотрудники СБУ обнаружили вещественные доказательства его причастности к противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, задержанному чиновнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Операция по разоблачению незаконных действий проводилась совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Полтава, и прокуратурой Полтавской области.