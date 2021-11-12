Из оккупированного Крыма пытались провезти в Украину взрывчатые вещества в банке с вареньем.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В сообщении сказано, что во время осмотра на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" с временно оккупированного Крыма автомобиля "Рено Трафик" выявлена банка варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов.
В машине был водитель и трое пассажиров – граждане Украины. Также отмечается, что у одного из пассажиров пограничники обнаружили две единицы холодного оружия.
Читайте такжеМедики рассказали о состоянии детей, которых вчера в Харькове сбил внедорожникВ ГПСУ сообщают, что о факте выявления признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции.
Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию икону, приклеив ее на спину.