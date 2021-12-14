Всего в больницу доставили трех человек с ожогами и отравлением дымом.

Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме Львова. Пострадавшие в тяжелом состоянии и средней тяжести.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После происшествия в больницу с ожогами доставили 70-летнююю женщину, которая является владелицей пострадавшей квартиры, и ее 47-летнего племянника. Еще один человек надышался дымом.

"Женщина находится в крайне тяжелом состоянии: с ожогами 25% поверхности тела и дыхательных путей. У мужчины есть ожоги 15% поверхности тела. Состояние средней тяжести", - рассказал врач.

Взрыв во Львове - что случилось

13 декабря во Львове на ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в ГСЧС в 17:35, в 17:55 пожар был локализован, в 18:22 - ликвидирован на площади 50 кв. м.

Пострадали 3 человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева