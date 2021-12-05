Бомба управлялась дистанционно.

Турецкие правоохранители обнаружили взрывное устройство на митинге в городе Сиирт. Взрывчатку установили под машиной полиции.

Об этом сообщает турецкой издание Sabah.

Отмечается, что бомбу с дистанционным управлением нашли под автомобилем полицейского, который обеспечивал безопасность на митинге. Взрывчатку нашли в последний момент.

Данный митинг должен был посетить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мину уничтожили буквально перед выступлением главы государства.

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Как ранее сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.

Отмечается, что в ходе разговора состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине. Также Эрдоган и Путин обсудили региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.

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Автор: Анастасия Горбачева