Надежда Максимец отметила, что сторона защиты постоянно подавала различные ходатайства.

Дело Игоря Гуменюка, который устроил взрывы в Шевченковском райсуде Киева, рассматривали восемь лет. Одна из причин затягивания суда стал постоянные ходатайства со стороны защиты.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец напомнила, что Гуменюк находился под арестом с 2015 года в связи с тяжестью преступлений, в которых его обвиняли. Она напомнила, что подготовительное заседание суда по этому делу состоялось еще 25 октября 2016 года, когда было принято решение о рассмотрении дела судом присяжных.

"С января 2021 года по июль 2023 года было назначено более 30 судебных заседаний, ни одно из которых не было перенесено по вине прокурора. И почти десять были отложены по ходатайству стороны защиты, мотивировавшей это необходимостью пребывания на других судебных заседаниях, хотя даты определялись судом заранее", - рассказала Максимец в комментарии РБК-Украина.

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В свою очередь адвокаты регулярно подавали ходатайства об отводе председательствующего судьи и всего состава суда. Кроме того, заседания постоянно переносили из-за болезни Сергея Крайняка и отсутствия адвоката. Суд только в феврале 2022 года закончил рассмотрение письменных доказательств. Следующий этап - допрос свидетелей, но из-за полномасштабного вторжения в Украину процесс остановился.

Судебное разбирательство начали сначала лишь в ноябре 2022 года, а в январе 2023 года решили привлечь защитника из Центра вторичной правовой помощи, чтобы защитники подозреваемых не срывали заседания.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева 5 июля 2023 - что известно

5 июля 2023 года в здании Шевченковского райсуда Киева прогремел взрыв. В СМИ сообщили о двух пострадавших.

В ходе брифинга глава МВД Игорь Клименко сообщил, что взрыв устроил Игорь Гуменюк, который проходил по делу о взрыве под Радой в 2015 году, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев.

Адвокат Александр Свиридовский отметил, что дело Гуменюка рассматривали восемь лет и состояние его подзащитного было подавленное.

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