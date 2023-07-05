Во время штурма помещения суда пострадали два бойца КОРДа - их жизни спасли защитные щиты.

В Шевченковском районном суде Киева обвиняемый, которого доставили на судебное заседание, подорвал себя. Мужчина погиб.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил своему в Telegram-канале.

Также глава МВД отметил, что во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа.

"Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", - отметил Клименко.

Во время брифинга глава МВД сообщил, что была проведена скорая эвакуация всех граждан из суда и возле него. По его словам, предварительно известно, что взрыв в помещении суда совершил Игорь Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли 4 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Сегодня его привезли на еще одно заседание суда - восемь лет это уже длится - и после этого заседание, которое закончилось примерно через два часа, господин Гуменюк сначала закрылся в туалете, а после этого - открыл дверь и бросил по караулу какое-то пока неустановленное взрывное устройство . После этого, таких взрывов, предварительно, скорее всего, что было два. Затем он пытался несанкционированно покинуть зал суда", - сказал Клименко.

Министр добавил, что работники конвоя заставили Гуменюка остановиться после выстрела в воздух, но обвиняемый забаррикадировался в отдельном помещении. В то же время, служащие КОРД пытались его деблокировать из этого помещения. Правоохранители пытались провести с Гуменюком переговоры, но тот не шел на контакт.

"После того, как была деблокирована дверь в это помещение, в работников полиции был брошен еще один взрывоопасный предмет. Их жизнь спасли щиты, которые были перед ними", - сказал Клименко.

Двое служащих КОРД получили ранения нижних конечностей. Их госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.

"Сам гражданин Гуменюк, предварительно, погиб от взрывного устройства", – добавил Клименко.

Сейчас на месте преступления работают взрывотехники, чтобы убедиться, что в помещении суда отсутствуют какие-либо взрывные предметы.

Клименко добавил, что в связ с этим открыли уголовные производства из-за посягательств на жизнь работников правоохранительного органа и посягательства на побег из-под стражи суда. Министр отметил, что других погибших нет. По его словам, выясняется, как взрывные устройства попали в помещение суда.

"На данный момент, мы не понимаем, где находились взрывные устройства: или в зале, или в комнате туалета, или в зале там, где он забаррикадировался... Возможно ли он каким-то образом пронес с собой", - сказал Клименко.

Он уточнил, что работники КОРД как раз штурмовали злоумышленника, забаррикадировавшегося в отдельной комнате. Информация о заложниках не подтверждается.

Кроме того в Сети появилось видео, как из здания Шевченковского райсуда выносят раненого на носилках.

Шевченковский райсуд Киева 5 июля 2023 - что случилось

Сегодня, 5 июля, в здании суда Шевченковского района Киева прогремел взрыв. На место прибыли полицейские следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.

По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы Национальной гвардии привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимое лицо, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно уборная) неизвестное взрывное устройство.

По информации СМИ, взрыв устроил подозреваемый по делу о подрыве гранаты у стен Рады в 2015 году Игорь Гуменюк. Он закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда, а также взорвал взрывной пакет.

Позже в Шевченковском суде Киева прогремел еще один взрыв. Спецназ якобы начал штурм.

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