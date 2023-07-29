Подсудимый устроил взрыв в помещении суда, в результате чего погиб.

В начале июля Игорь Гуменюк, подозреваемый в осуществлении взрыва под Верховной Радой в августе 2015 года, совершил самоподрыв в помещении Шевченковского райсуда Киева, где восемь лет продолжалось рассмотрение дела против него. По версии ГБР, правоохранители не проводили личный обыск подозреваемого, что и позволило ему попасть в помещение суда со взрывчаткой.

Следствие установило, что подсудимый длительное время готовился к побегу из под стражи и прямо в СИЗО смог собрать взрывчатку. Это подтвердили судебная военная экспертиза и экспертиза веществ, которые установили, что остатки веществ в камере фигуранта идентичны тем, которые вызвали взрыв в суде.

"Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарств. Мужчина кустарно изготовил так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в здании суда и сбежать, используя панику. ... В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в частности гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда", - информирует Государственное бюро расследований.

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В ГБР выяснили, что во время пребывания Гуменюка в СИЗО и его перевозки в суд ответственные чиновники ГУ "Киевский следственный изолятора" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не его проверяли вещи.

"В результате их служебной халатности погиб подозреваемый, успевший ранить взрывными устройствами несколько полицейских", - утверждают в бюро.

В связи с этим о подозрении сообщили пяти правоохранителям. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК), за что предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Еще два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы (ч. 3 ст. 418), им грозит от 3 до 7 лет лет заключения. Также устанавливаются другие лица, способствовавшие в совершении преступления.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева - что надо знать

5 июля 2023 года в Шевченковском районном суде Киева рассматривалось дело Игоря Гуменюка. После судебного заседания Гуменюк закрылся с двумя конвоирами в туалете суда и взорвал взрывной пакет. Позже стало известно об еще одном взрыве. Во время штурма помещения суда пострадали два бойца КОРДа - их жизни спасли защитные щиты. Во время брифинга глава МВД Игорь Клименко сообщил, что именно Гуменюк устроил взрыв.

Дело Игоря Гуменюка рассматривали восемь лет. Мужчину подозревали в совершении взрыва под Верховной Радой в августе 2015 года. По версии обвинения, 31 августа 2015 года во время рассмотрения Верховной Радой так называемого "Закона об особом статусе Донбасса", который был частью условий Минских соглашений, Гуменюк, который в то время служил в батальоне "Сич" и был членом националистической партии "Свобода", бросил гранату в солдат Нацгвардии, которые охраняли здание парламента от протестующих. В результате погибли четыре солдата-срочника Нацгвардии, около 140 человек получили осколочные ранения.

С 2015 года Гуменюк находился под стражей в Лукьяновском СИЗО Киева. Адвокат Александр Свиридовский отмечал, что длительное рассмотрение дела привело к тому, что его подзащитный был в подавленном состоянии.

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