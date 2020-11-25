По предварительной информации, когда юноша шел через поле, под его ногами взорвался неизвестный предмет.

В Одесской области из-за взрыва в поле неизвестного предмета 17-летнему юноше оторвало руку.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня вечером на окраине пгт Сарата (райцентр одноименного района).

«17-летний житель Сараты получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы», - сообщили в главке.

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По предварительной информации, когда юноша шел через поле, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют взрывотехники.

Отмечается, что после того, как полицейские установят полные обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации события.

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Автор: Лариса Козовая