По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал / Скриншот
На окраине оккупированного Луганска произошел взрыв.
Читайте такжеВ Днепре утопленник вмерз в лед (фото, 18+)Об этом пишет ТАСС.
Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на газораспределительном узле на востоке Луганска около 22:05.
Высота пламени достигает 20 метров.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Специалисты газовой службы занимаются перекрытием подачи газа в поврежденный трубопровод. Обесточен ряд объектов в районе происшествия.
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