Взрыв произошел около 22:05.

На окраине оккупированного Луганска произошел взрыв.

Читайте такжеВ Днепре утопленник вмерз в лед (фото, 18+)Об этом пишет ТАСС.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на газораспределительном узле на востоке Луганска около 22:05.

Высота пламени достигает 20 метров.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты газовой службы занимаются перекрытием подачи газа в поврежденный трубопровод. Обесточен ряд объектов в районе происшествия.

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Автор: УНИАН