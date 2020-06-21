цей матеріал доступний українською

В столичной многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир (фото, видео)

10:41, 21 июня 2020
Происшествия
1168 0
Фото - Facebook

Читайте такжеВ Киеве возле метро "Театральная" горит несколько этажей офисного здания (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», - говорится в сообщении.

Telegram, Киев сейчас

Новость дополняется

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter