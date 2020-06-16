В Киеве мужчина открыл газ и угрожал взорвать многоэтажку

Мужчина на кухне квартиры открыл все газовые конфорки.

В Киеве на улице Анатолия Соловьяненко мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом, жильцов эвакуировала полиция.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, на 102 поступило сообщение от мужчины о том, что его сын угрожает взорвать дом, напустив в квартире газ.

Квартира находится на третьем этаже многоэтажки. Из квартир дома полицейские немедленно эвакуировали всех жильцов, а само помещения работники профильных служб отключили от энерго- и газоснабжения.

Позже было установлено, что сын заявителя на кухне квартиры открыл все газовые конфорки. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, правонарушитель, 1978 года рождения, объяснить свои действия внятно не смог.

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Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 1 июня неизвестный позвонил в полицию с угрозой взорвать мост Метро в Киеве. Мужчину, который находился на мосту, задержали.

2 июня ему сообщили о подозрении. Действия 32-летнего жителя Киева квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Он пояснил, что совершил это с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

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