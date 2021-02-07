По словам руководителя ТЦ, в результате взрыва в помещении повреждены внутренние гипсокартонные перегородки.

Руководство торгового центра "Майдан" в Черновцах не подтверждает версию о разрыве в заведении газового баллона.

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Как сообщает «МБ», об этом в комментарии журналистам сообщил директор ТЦ "Майдан" Владимир Руснак.

"Там нет газового баллона. Насколько я знаю, ГСЧС заканчивали работу – и, предварительно, не нашли. Сейчас работает следственно-оперативная группа. Пока нет", - сказал он.

По словам руководителя ТЦ, в результате взрыва в помещении повреждены внутренние гипсокартонные перегородки.

"Да, действительно, какой-то взрыв был. Но что именно – пока я, к сожалению, не могу вам сказать. И никаких подозрений пока нет. Газ не может быть, потому что он абсолютно в другой стороне, а к этой стороне газ не подходит. Ожидаем официальных выводов", – сказал он.

Взрыв в Черновцах

В Черновцах сегодня произошел взрыв в торговом центре "Майдан", который находится на улице Героев Майдана.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции, взрыв произошел на третьем этаже в складском помещении по неизвестной причине.

По одной из версий произошел взрыв газового баллона в ресторане "Сушия".

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Автор: УНИАН