Взрыв на столичных Позняках: в МВД рассказали об "агрессивной реакции" жильцов на действия спасателей

В результате взрыва погибли три человека.

Во ходе спасательной операции на Позняках в Киеве, где взорвался жилой дом, не всем его жителям понравились действия спасателей.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой", - написал он.

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По словам Геращенко, в ближайшее время госкомиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций должна выделить средства на приобретение жилья для всех жильцов потерявших свои квартиры в результате взрыва.

"Это 40 квартир взорвавшейся секции", - уточнил замглавы МВД.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

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В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека (две женщины 1943-го и 1974-го годов рождения и мужчина 1991-го года рождения), пятеро травмированы, троих удалось спасти. Судьба еще двух мужчин 1976-го и 1967-го годов рождения остается неизвестной.

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