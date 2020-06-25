Взрыв на Позняках: стало известно, что мешает быстрому демонтажу поврежденного подъезда (видео)

Пока не все собственники квартир сумели попасть в них, чтобы забрать свои вещи.

Демонтировать поврежденный взрывом подъезд многоэтажки на столичных Позняках, где 21 июня произошел взрыв, быстро не удастся.

Разбирать полуразрушенную секцию дома можно будет после того, как специалисты разработают проект, говорится в сюжете ТСН.

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"Просто демонтировать его наспех невозможно, поскольку это опасно. Рядом дома. Необходимо соответствующее проектное решение. Мы для этого готовы, привлечены профильные институты", - пояснил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

Накануне жильцам аварийного подъезда разрешили забрать из уцелевших квартир ценные вещи. В квартиры трех нижних этажей заходили правоохранители и спасатели. Владельцы тамошних квартир с помощью видеосвязи подсказывали им, где искать важные для них вещи. К слову, кроме документов и денег, просили спасти фотографии и памятные предметы. На высшие этажи правоохранители и спасатели не заходили. Говорят, что это опасно.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей здания. С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек.

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