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Взрыв на Позняках: стало известно, что мешает быстрому демонтажу поврежденного подъезда (видео)

10:49, 25 июня 2020
Происшествия
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Жителей аварийного подъезда отселили / facebook.com/KARS.Kyiv

Разбирать полуразрушенную секцию дома можно будет после того, как специалисты разработают проект, говорится в сюжете ТСН.

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"Просто демонтировать его наспех невозможно, поскольку это опасно. Рядом дома. Необходимо соответствующее проектное решение. Мы для этого готовы, привлечены профильные институты", - пояснил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

Накануне жильцам аварийного подъезда разрешили забрать из уцелевших квартир ценные вещи. В квартиры трех нижних этажей заходили правоохранители и спасатели. Владельцы тамошних квартир с помощью видеосвязи подсказывали им, где искать важные для них вещи. К слову, кроме документов и денег, просили спасти фотографии и памятные предметы. На высшие этажи правоохранители и спасатели не заходили. Говорят, что это опасно.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей здания. С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек.

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