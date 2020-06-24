Взрыв дома в Киеве: жителям аварийного подъезда разрешили забрать вещи (видео)

Правда, не во все квартиры спасатели решились зайти.

Жителям аварийного подъезда столичной многоэтажки, в которой на днях прогремел взрыв, разрешили забрать из уцелевших квартир необходимые вещи.

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Правда, не во все квартиры спасатели решились зайти, а жителям все рассказывали и показывали по видеосвязи.

Отмечается, что в квартиры заходили по несколько человек – правоохранители и спасатели. Пока одни все фиксировали для следствия, другие – держали связь с жителями.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей здания. С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек.

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