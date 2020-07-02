Взрыв неизвестного устройства на Львовщине повредил автомобиль

Пострадавших в результате происшествия нет.

Во Львовской области в результате взрыва неустановленного устройства на дороге в селе Бартатов Городокского района поврежден автомобиль.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, информация о взрыве поступила на оперативную линию «102» 1 июля около 20:30.

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«На месте происшествия полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного устройства был поврежден автомобиль, который принадлежит 40-летнему местному жителю. Пострадавших в результате происшествия нет», - говорится в сообщении.

По факту следователи Городокского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские принимают все меры для установления лица (лиц) злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.

Как сообщал УНИАН, в Желтых Водах на Днепропетровщине 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения с взрывным устройством, предварительно гранатой Ф-1.

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