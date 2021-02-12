Друзья отзываются о мужчине только хорошо, говорят, что тот был веселым и общительным.

Стали известны детали о погибшем киевлянине, который подорвался на гранате на детской площадке в Киеве.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам корреспондента, друзья отзываются о мужчине только хорошо, говорят, что тот был веселым и общительным. У него были непростые отношения с женой, а также трое детей. Еще был старший сын, но несколько лет назад он трагически погиб.

Очевидцы в комментарии Украина 24 сообщили, что за минуты до трагедии киевлянин приказал всем прохожим отойти от него, а затем раздался взрыв. Работал мужчина на соседнем радиорынке.

Как отмечают в полиции Киева, погибший – 1971 года рождения. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Что произошло

Происшествие произошло около 15:00 в Соломенском районе Киева. В результате взрыва гранаты на детской площадке погиб один человек. Перед взрывом он представился Виктором Викторовичем и заявил, что жизнь для него потеряла смысл. За считанные минуты до случившегося киевлянин поинтересовался у одной женщины, знает ли она, что такое 6 секунд (время от выдергивания чеки до взрыва гранаты).

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Автор: УНИАН