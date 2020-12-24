Мать нашла своего сына мертвым.

Ночью 24 декабря в городе Андрушевка Житомирской области 28-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты в доме, где он проживал вместе с родителями.

Читайте такжеВ Одесской области пограничник отобрал у детей боевую гранату, с которой они играли у рекиОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

«Сообщение поступило около 3:15. Взволнованная женщина рассказала, что в веранде дома нашла сына с телесными повреждениями. В ходе осмотра установлено, что парень погиб в результате травм, полученных от взрыва гранаты. По собранной предварительно информации, в последнее время он был в подавленном состоянии», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

«В рамках открытого уголовного производства мы выясняем, произошел ли взрыв из-за неосторожного обращения с боеприпасом, или это самоубийство. Кроме того, нас интересует происхождение опасного предмета», - прокомментировал начальник Андрушовского отделения полиции Александр Прокопчук.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области корреспонденту УНИАН уточнили, что погибший не был участником боевых действий.

«Парень не был участником АТО и предсмертной записки не оставлял», - сказала руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

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Автор: Марина Чорноштан