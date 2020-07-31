В Черниговской области мужчина во время отдыха подорвал гранату: погибли трое людей (фото)

Еще одного человека госпитализировали.

В Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

По его данным, трагедия произошла в Бобровицком районе вчера поздно вечером.

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"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован. На месте работают следователи Национальной полиции", - написал чиновник.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Юлию Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

Причины подрыва гранаты устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, на железнодорожной станции в Харьковской области задержали мужчину с гранатами.

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