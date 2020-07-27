На железнодорожной станции в Харьковской области задержали мужчину с гранатами (фото)

У мужчины при себе были патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальная ракета и подствольная граната.

На железнодорожной станции «Граково» в Харьковской области полицейские задержали мужчину с боеприпасами.

Читайте такжеВ Харькове на автомойке взорвалась граната

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступила информация о том, что на железнодорожной станции «Граково» выявлен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.

В частности, мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату.

«Правонарушителем оказался житель города Изюм, 1975 г. р. Мужчина рассказал, чтобоеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города», - говорится в сообщении.

По информации полиции, изъятое будет направлено на экспертное исследование.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram