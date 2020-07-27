На железнодорожной станции в Харьковской области задержали мужчину с гранатами (фото)
На железнодорожной станции «Граково» в Харьковской области полицейские задержали мужчину с боеприпасами.
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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступила информация о том, что на железнодорожной станции «Граково» выявлен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.
В частности, мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату.
«Правонарушителем оказался житель города Изюм, 1975 г. р. Мужчина рассказал, чтобоеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города», - говорится в сообщении.
По информации полиции, изъятое будет направлено на экспертное исследование.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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