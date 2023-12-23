В доме проживали 6 людей, два человека могут до сих пор находиться под завалами.

Вечером в субботу, 23 декабря, в Львов произошел взрыв в частном доме. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"На ул. Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. Есть разрушение несущих стен. Возможно под завалами люди. На месте работают спасательные службы. Причины и последствия устанавливаются", – написал он.

В то же время руководитель пресс-службы ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев в комментарии поратлу LVIV.MEDIA сообщил, что из-под завалов уже достали ребенка. Его передали медикам. Информации о состоянии ребенка пока нет.

Он уточнил, что взрыв произошел в двухэтажном частном жилом доме. На месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор завалов.

Движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто в связи со взрывом, вызвавшим пожар в жилом доме, сообщили в полиции. Правоохранители также опубликовали фото с места инцидента.

Обновлено 22:02: По предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома. Вероятно, это газ, сообщил мэр Львова Садовой.

"В доме проживает 6 человек. 2 ребенка и 2 женщины – их повезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших не тяжелое. Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами. Точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции", – добавил он.

Другие инциденты в Украине

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