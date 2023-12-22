Злоумышленник совершил шесть грабежей и семь разбоев.

В Одессе пожизненный срок получил таксист, который убил четырех своих пассажирок и изнасиловал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с июля 2013 года по май 2015 года фигурант, занимаясь частными перевозками, на территории Одессы и области совершил 6 грабежей, 7 разбоев и убийство 4 женщин – пассажирок его авто.

В частности, он якобы хотел их ограбить. Но, когда по требованию отдать средства и ювелирные изделия, женщины сопротивлялись, он начинал душить их, пока они не переставали подавать признаки жизни.

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Кроме того, в начале мая 2015 года, будучи навеселе, злоумышленник проник в один из домов в селе Маяки Одесской области, чтобы ограбить его жителей.

"Увидев в комнате 8-летнюю девочку, злоумышленник начал душить ее и совершил действия сексуального характера в отношении нее. Также сорвал с ушей ребенка золотые серьги и сбежал, испугавшись отца потерпевшей, который зашел в комнату", - говорится в сообщении.

Сейчас суд признал жителя Одесской области виновным в совершении грабежей, разбоев, убийств и изнасиловании малолетней (ч. 2 ст. 186, ч. ч. 2, 4 ст. 187, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, п. п. 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15 п. п. 2, 6, 9, 10, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Изнасилование в Одесской области - детали

Недавно в Одесской области задержали водителя такси, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю пассажирку. Девушка, чтобы доехать домой после работы, вызвала такси через одно из мобильных приложений. Ей перезвонил водитель и предложил несколько изменить маршрут, потому что ему якобы необходимо заехать по делам в свой дом. Одесситка согласилась, но мужчина отвез ее за город, изнасиловал, угрожая ножом, и отобрал восемь тысяч гривен. Из ее мобильника он достал и выбросил сим-карточки, чтобы жертва не смогла никому позвонить.

Затем он высадил потерпевшую из автомобиля и скрылся. Женщина самостоятельно добралась домой и рассказала близким, что с ней произошло, а те сообщили об этом правоохранителям. Медики диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и тому подобное.

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