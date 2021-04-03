Спасатели разбирают завалы. Пока что информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе Киева 3 апреля произошел взрыв газа в частной усадьбе, продолжается спасательная операция.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате инцидента разрушены гаражный бокс, повреждены заборы и стены близлежащих домов. На месте работают следственно-оперативная группа районного управления полиции и сотрудники профильных служб. Инцидент произошел в Жулянах на улице Карла Маркса.

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"На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на территории частного дома на улице Карла Маркса прогремел взрыв. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних помещений. По предварительной информации, взрыв произошел во время установки газового оборудования.

"В настоящее время событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или других событиях в Соломенском управлении полиции. После проведения первоочередных следственных действий ей будет дана правовая квалификация", - сообщили в полиции.

Как сообщает телеканал "Украина 24", ситуацию прокомментировал пресс-офицер ГСЧС в Киеве Александр Макушенко: "К нам поступило сообщение, что в гараже двухэтажного здания произошел взрыв газовой смеси. К счастью никто не пострадал. Взрывной волной был поврежден автомобиль, который стоял рядом, и жилой дом напротив гаража, а также забор. Мы опросили свидетелей, они говорят, что в доме никого не было. Но мы работаем до конца, чтобы убедиться, что под плитами никто не лежит".

По информации журналистов, под завалами находится несколько газовых баллонов, их собираются достать с помощью грузовой техники, чтобы избежать вероятных дополнительных рисков.

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Автор: Виктория Гордиенко