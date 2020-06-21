Взрыв газа на Григоренко: в сети публикуют видео последствий

По состоянию на сейчас спасатели обнаружили двух погибших.

В Киеве в воскресенье утром, 21 июня, произошел взрыв в жилом доме на улице Григоренко на Позняках.

По предварительной версии, в доме взорвался газ. В результате происшествия были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

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В стене дома образовалась огромная дыра. По состоянию на сейчас спасатели обнаружили двух погибших. Также деблокирован 1 человек и трех достают из-под завалов.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, снятые сразу послы взрыва на Позняках. Изначально сообщалось, что взрыв произошел на улице Григоренко 41, однако позже стало известно, что взорвался дом на улице Крушельницкой 1/5.

Через 5 минут после взрыва на Позняках

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Взрыв на Григоренко. Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Взрыв в доме на Григоренко

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошел взрыв на Позняках в девятиэтажном жилом доме.

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