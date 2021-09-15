В окружении погибшего говорят, что у него не было врагов или конкурентов.

Причиной взрыва, унесшего в Днепре жизнь ветерана АТО Алексея Кавлака, могла стать неисправность авто.

Такое мнение в комментарии ТСН высказала коллега погибшего, заместитель руководителя тренинг-центра "Aid Brothers" Ирина Гура.

"Это, как сейчас говорят, террористический акт, или это что-то с машиной. У меня есть вариант - у него была газовая установка, которую давно надо было менять", - отметила она.

По ее словам, у Кавлака не было конкурентов или врагов, которые могли бы устроить подобное преступление.

Читайте такжеСмертельный взрыв в Днепре: СМИ раскрыли новые подробности о погибшем

Взрыв автомобиля в Днепре: что известно

Сегодня, 15 сентября, около 9 утра на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли мужчина и женщина, которые находились внутри транспортного средства.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Погибшей в результате взрыва женщиной оказалась пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Погибший мужчина - ветеран АТО, член Совета ОО "Украинский легион", инструктор по домедицинской помощи Алексей Кавлак.

Автор: Дмитрий Захаров