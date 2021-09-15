Причиной взрыва, унесшего в Днепре жизнь ветерана АТО Алексея Кавлака, могла стать неисправность авто.
Такое мнение в комментарии ТСН высказала коллега погибшего, заместитель руководителя тренинг-центра "Aid Brothers" Ирина Гура.
"Это, как сейчас говорят, террористический акт, или это что-то с машиной. У меня есть вариант - у него была газовая установка, которую давно надо было менять", - отметила она.
По ее словам, у Кавлака не было конкурентов или врагов, которые могли бы устроить подобное преступление.
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Взрыв автомобиля в Днепре: что известно
Сегодня, 15 сентября, около 9 утра на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли мужчина и женщина, которые находились внутри транспортного средства.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Погибшей в результате взрыва женщиной оказалась пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Погибший мужчина - ветеран АТО, член Совета ОО "Украинский легион", инструктор по домедицинской помощи Алексей Кавлак.