Российские военные нагло ворвались в квартиру законного городского главы Энергодара Дмитрия Орлова. Оккупанты взломали дверь в подъезд и в квартиру.
Об этом сообщил Орлов в своем Telegram-канале.
"Сегодня в мою квартиру вломились семь вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего корреспондентка пропагандистского канала. Пришли в "гости" зная, что владельцев уже давно там нет", - говорится в сообщении.
При этом он указал, что россияне повредили входную дверь в подъезд и взломали дверь в квартиру городского главы.
"Что можно найти в доме многодетной семьи с тремя детьми? Не удивлюсь если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат джавелин или гранотомет", - сообщил Орлов.
Также он отметил, что оккупанты "опечатали" его жилье.
Как ранее сообщал УНИАН, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборационист Андрей Шевчик.
В Запорожской областной военной администрации отметили, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, поэтому считают, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Предатель и его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени.