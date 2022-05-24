Дмитрий Орлов заявил, что среди тех, кто незаконно зашел в его квартиру, возможно была пропагандистка.

Российские военные нагло ворвались в квартиру законного городского главы Энергодара Дмитрия Орлова. Оккупанты взломали дверь в подъезд и в квартиру.

Об этом сообщил Орлов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в мою квартиру вломились семь вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего корреспондентка пропагандистского канала. Пришли в "гости" зная, что владельцев уже давно там нет", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что россияне повредили входную дверь в подъезд и взломали дверь в квартиру городского главы.

"Что можно найти в доме многодетной семьи с тремя детьми? Не удивлюсь если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат джавелин или гранотомет", - сообщил Орлов.

Также он отметил, что оккупанты "опечатали" его жилье.

Как ранее сообщал УНИАН, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборационист Андрей Шевчик.

В Запорожской областной военной администрации отметили, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, поэтому считают, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Предатель и его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени.

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