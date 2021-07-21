Мужчина решил подвезти "несчастную" женщину на собственном автомобиле и пожалел.

В центре Киева, на улице Владимира Антоновича, орудует пожилая женщина, которая просит подвезти ее на такси и купить ей "сладенького", иначе она якобы умрет от диабета.

Об этом на своей странице в Facebook написал Роман Пелех.

Во вторник, 20 июля, бабушка обратилась к неравнодушному мужчине на улице и попросила вызвать такси.

"Выхожу со двора и вижу: пожилая женщина стоит и в три погибели скрутилась, и не может до поручня дотянуться, лет под 90 ей. А там подъем и немного трудно подниматься. Я говорю: "Помочь Вам?". Она говорит:" Вызови мне такси, потому что я, внучек, умираю, у меня диабет, то мне срочно что-то сладкое надо съесть", - рассказал Пелех.

Мужчина купил бабушке в магазине мороженого, которое она сразу съела, и решил подбросить "несчастную" на собственном автомобиле.

Довольная пенсионерка благословила неравнодушного и попросила завезти ее в ресторан "Пузатая Хата". Ей захотелось съесть борща, потому что дома женщина якобы страдает от того, что ее пытаются отравить родственники. Из-за пробок водитель с пенсионеркой ехали 40 минут, последняя рассказывала истории из своей жизни.

Впрочем, после того, как киевлянин подвез женщину к кафе, женщина попросила помочь ей подняться и приказала купить борща. Роман Пелех понял, что им манипулируют, купил бабушке борщ и пошел прочь. По дороге к авто он вспомнил, что у пожилой женщины был маникюр и идеальные зубы.

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О бабушке Пелех сказал своему товарищу, проживающему на Антоновиче. И тот рассказал, что она - известная аферистка. У нее якобы дома живет 20 собак, а щенков она убивает и подбрасывает соседям в шахту лифта, чтобы навредить им.

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Автор: Денис Прядко