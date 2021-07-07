На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков и звонили им под видом сотрудников финучреждения.

В Харькове злоумышленники выдавали себя за работников банков и полицейских и выманивали деньги у людей.

Как сообщили в ГУПН в Харьковской области, в мошенническом call-центре работали около 40 операторов. Их работу организовали трое харьковчан.

На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков и звонили им под видом сотрудников финучреждения.

Операторы действовали по следующему сценарию. Сначала сообщали гражданам, что с их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на смену финансового номера. Операторы также уверяли людей, что информация о якобы мошеннических действиях будет передана в местную полицию. После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского.

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Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию». Так им удавалось подменять номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.

Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код из SMS-сообщения. Как только человек называл код – злоумышленники похищали деньги с его банковской карты.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен.

Схему мошенничества выявили сотрудники управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции. В офисе, где располагался сall-центр, сотрудники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Виктория Гордиенко