Пассажиры были возмущены хамским поведением нарушителя, а один из них даже полез на него с кулаками.

В воскресенье, 18 июля, в салоне самолета по направлению "Одесса - Анталия" один из пассажиров отказался надеть медицинскую маску, из-за чего вызвал гнев у других пассажиров.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Одесса Инфо".

На записи видно, как мужчина хамит и дерзит привлеченным сотрудникам аэропорта и полиции диалога, используя нецензурную лексику.

"Я вам создам такие неудобства, которые только возможны… Что ты снимаешь, да х** тебе, поняла, ты?" - кричал мужчина сотрудникам правоохранительных органов.

Другие пассажиры были возмущены хамским поведением нарушителя, а один из них даже полез на него с кулаками.

"Да заломайте это чмо уже!", "Выводите его из самолета!", "Выводите его нах** отсюда, бл***", "Он вас оскорбляет, а вы терпите!", "За*б*л", "Вали н****, придурок й*б**ый" - комментировали ситуацию пассажиры.

В итоге злостного нарушителя сняли с борта. Когда его выводили, вслед звучали аплодисменты и оскорбительные замечания.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!!!

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Автор: Денис Прядко