По прибытию в аэропорт женщину доставили в больницу.

Женщина в США попыталась открыть дверь самолета, после чего напала на бортпроводников и одного даже укусила. Экипаж самолета привязал буйную женщину скотчем к сидению.

Об этом сообщает Washington Post.

Инцидент произошел на борту самолета компании American Airlines, когда воздушное судно выполняло рейс из Далласа в Шарлотт 6 июля. Спустя час полета у одной из пассажирок случился приступ. Она сначала сказала соседу, что не хочет, чтобы самолет взлетал. После этого она вскочила, попыталась открыть дверь самолета и кричала, что ей надо выйти.

Ее попытались успокоить пять членов экипажа, но она на них кинулась и даже укусила одну из стюардесс. Экипаж самолета связал и примотал женщин скотчем к сидению, а также заклеили ей рот.

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По прибытию в аэропорт женщину доставили в местную больницу.

В авиакомпании American Airlines заступились за своих сотрудников. Там указали, что скотч применили "ради безопасности других пассажиров и нашей команды". Кроме того, женщину внесли в "черный список".

"Во время полета из Далласа-Форт-Уэрта в Шарлотт 6 июля экипаж на борту рейса 1774 American Airlines сообщил о потенциальной проблеме безопасности после того, как клиент попытался открыть переднюю дверцу посадки. Также бортпроводник подвергся физическому насилию, его укусили и нанесли травму", - говорится в сообщении авиакомпании.

Как ранее сообщал УНИАН, пассажир рейса Москва – Анталия открыл аварийную дверь из-за духоты в самолете. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево".

Авиакомпания создала комиссию, которая будет расследовать инцидент, и пригрозила судебным иском пассажиру.

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Автор: Анастасия Горбачева