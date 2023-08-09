Мэр уехал за границу 30 июня и не вернулся.

Мэр города Рахов Закарпатской области Виктор Медвидь, подозреваемый в присвоении имущества и подделке документов, сбежал в Румынию на основании выписанной самому себе командировки.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, обнародовав копию распоряжения, согласно которому городской голова 30 июня уехал в командировку в румынскую коммуну Бистра для обсуждения написания нового совместного грантового проекта.

Он утверждает, что распоряжение о поездке сроком на три дня было подписано самим же мэром 40 дней назад. С тех пор Медвидь в Украину не возвращался.

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"Такая командировка у мэра Рахова, который скрывается от уголовного производства в ЕС", - считает Глагола.

В свою очередь в полиции Закарпатья заявили, что проверяют законность выезда за границу мэра Рахова.

"Сейчас установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил себе командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была продлиться трое суток, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Также правоохранители открыли производство о незаконном пересечении госграницы Украины.

В чем подозревается мэр Рахова

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск мэра Рахова (Закарпатская область) Виктора Медвидя. На сайте ведомства отмечается, что городской голова "пропал" 21 июля этого года.

Он разыскивается по подозрению в растрате/присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УКУ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УКУ).

По данным журналиста Виталия Глаголы, вероятно, Медвидь покинул Украину после того, как Бюро экономической безопасности в Закарпатской области провело расследование по факту присвоения 2,2 млн грн, полученных в рамках международных грантовых программ на строительство реабилитационного центра в Рахове. Тогда подозрение объявили двум лицам - заместителю городского головы и генподрядчику.

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